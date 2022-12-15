Повернення олімпійської чемпіонки: стартовий лист збірної України на жіночий спринт в Ансі
Джерело:Суспільне Спорт
У французькому Ансі тривають змагання третього етапу Кубка світу з біатлону. Серед учасників жіночого спринту привертає увагу повернення до складу "синьо-жовтих" Юлії Джими.
16 грудня в Ансі відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів. Збірна України буде представлена у змаганні п'ятьма біатлоністками.
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У порівнянні з попереднім етапом відбулася одна зміна – замість 17-річної Олександри Меркушиної виступить досвідчена Юлія Джима. Лідерка збірної України поборола COVID-19, через який пропустила етапи у Контіолахті та Хохфільцені.
Першими серед українських біатлонсток стартуватимуть Олена Білосюк та Анастасія Меркушина, за ними Юлія Джима та Дар'я Блашко, а останньою побіжить Анна Кривонос.
Склад збірної України на спринт
- 5. Олена Білосюк
- 30. Анастасія Меркушина
- 46. Юлія Джима
- 59. Дар'я Блашко
- 87. Анна Кривонос
Нагадаємо, на першому етапі Кубка світу в Контіолахті найкращий результат серед українок у спринті показала Анна Кривонос, яка фінішувала 54-ю. У Хохвільцені наші біатлоністки дещо покращили результати. На другому етапі Анастасія Меркушина зайняла 35-те місце.