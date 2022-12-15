Повернення олімпійської чемпіонки: стартовий лист збірної України на жіночий спринт в Ансі

У французькому Ансі тривають змагання третього етапу Кубка світу з біатлону. Серед учасників жіночого спринту привертає увагу повернення до складу "синьо-жовтих" Юлії Джими.

16 грудня в Ансі відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів. Збірна України буде представлена у змаганні п'ятьма біатлоністками.

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У порівнянні з попереднім етапом відбулася одна зміна – замість 17-річної Олександри Меркушиної виступить досвідчена Юлія Джима. Лідерка збірної України поборола COVID-19, через який пропустила етапи у Контіолахті та Хохфільцені.

Першими серед українських біатлонсток стартуватимуть Олена Білосюк та Анастасія Меркушина, за ними Юлія Джима та Дар'я Блашко, а останньою побіжить Анна Кривонос.

Склад збірної України на спринт

5. Олена Білосюк

30. Анастасія Меркушина

46. Юлія Джима

59. Дар'я Блашко

87. Анна Кривонос

Жіноча спринтерська гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, на першому етапі Кубка світу в Контіолахті найкращий результат серед українок у спринті показала Анна Кривонос, яка фінішувала 54-ю. У Хохвільцені наші біатлоністки дещо покращили результати. На другому етапі Анастасія Меркушина зайняла 35-те місце.