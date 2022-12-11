Є із розташування жіночої команди й позитивні новини. На третьому етапі Кубка світу з біатлону повернеться лідерка збірної Юлія Джима.

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32-річна біатлоністка не провела у новому сезоні ще жодної гонки. Джима пропустила етапи Кубка світу у фінському Контіолахті та австрійському Хохфільцені через позитивний тест на коронавірус.

Цікаво, що Юлія була у стартовому листі спринту у першій гонці сезону в Контіолахті, але в останній момент її замінила Олена Білосюк.

Джима змінить у заявці збірної 17-річну дебютантку Олександру Меркушину.