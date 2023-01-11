У Рупольдингу стартує п'ятий етап Кубка світу: хто з українців виступить у гонці на 20 км

У середу, 11 січня, у німецькому Рупольдингу відбудеться перша гонка етапу Кубка світу з біатлону. Збірну України представлять п'ятеро біатлоністів.

Програму п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу відкриє чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів. На старт вийдуть 101 біатлоніст, в тому числі п'ятеро українців.

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Лідери збірної України Артем Прима та Антон Дудченко продовжують відновлення після хвороб. Тренерський штаб збірної України розраховує на допомогу досвідчених біатлоністів в естафеті.

Таким чином, свій шанс взяти участь у Кубку світу отримала решта біатлоністів. У першій стартовій групі бігтимуть Богдан Цимбал та Артем Тищенко. До другої групи потрапили Тарас Лесюк і Руслан Ткаленко. А останнім з українців вийде на старт Денис Насико.

Стартлист чоловічої індивідуальної гонки у Рупольдингу

24. Богдан Цимбал

40. Артем Тищенко

56. Тарас Лесюк

78. Руслан Ткаленко

89. Денис Насико

Чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів відбудеться у Рупольдингу 11 січня. Старт о 15:10. Гонку можна буде подивитися на платформі Суспільне Спорт

П'ятий етап Кубка світу з біатлону триватиме в німецькому Рупольдингу з 11 по 15 січня. Уболівальників очікують індивідуальні гонки серед жінок та чоловіків, класичні естафети та масстарти.

Програма п'ятого етапу Кубка світу в Рупольдингу