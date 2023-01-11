У Рупольдингу стартує п'ятий етап Кубка світу: хто з українців виступить у гонці на 20 км

11 січня 2023, 11:43
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Джерело:

Суспільне Спорт

У середу, 11 січня, у німецькому Рупольдингу відбудеться перша гонка етапу Кубка світу з біатлону. Збірну України представлять п'ятеро біатлоністів.

Програму п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу відкриє чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів. На старт вийдуть 101 біатлоніст, в тому числі п'ятеро українців.

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Лідери збірної України Артем Прима та Антон Дудченко продовжують відновлення після хвороб. Тренерський штаб збірної України розраховує на допомогу досвідчених біатлоністів в естафеті.

Таким чином, свій шанс взяти участь у Кубку світу отримала решта біатлоністів. У першій стартовій групі бігтимуть Богдан Цимбал та Артем Тищенко. До другої групи потрапили Тарас Лесюк і Руслан Ткаленко. А останнім з українців вийде на старт Денис Насико.

Стартлист чоловічої індивідуальної гонки у Рупольдингу

  • 24. Богдан Цимбал
  • 40. Артем Тищенко
  • 56. Тарас Лесюк
  • 78. Руслан Ткаленко
  • 89. Денис Насико

Важливо! Чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів відбудеться у Рупольдингу 11 січня. Старт о 15:10. Гонку можна буде подивитися на платформі Суспільне Спорт.

П'ятий етап Кубка світу з біатлону триватиме в німецькому Рупольдингу з 11 по 15 січня. Уболівальників очікують індивідуальні гонки серед жінок та чоловіків, класичні естафети та масстарти.

Програма п'ятого етапу Кубка світу в Рупольдингу

  • 11 січня (середа). Індивідуальна гонка, чоловіки. Початок о 15:10.
  • 12 січня (четвер). Індивідуальна гонка, жінки. Початок о 15:10.
  • 13 січня (п'ятниця). Естафета, чоловіки. Початок о 15:25.
  • 14 січня (субота). Естафета, жінки. Початок о 15:25.
  • 15 січня (неділя). Масстарт, чоловіки. Початок о 13:30.
  • 15 січня (неділя). Масстарт, жінки. Початок о 15:45.
Автор: Сергій Шаховець