Повернення Прими та дебютант: у якому складі Україна виступить в естафеті у Рупольдингу
Джерело:Biathlon.com.ua
У третій змагальний день етапу Кубка світу-2022/2023 з біатлону у німецькому Рупольдингу відбудеться чоловіча естафета. Визначився склад збірної України.
Головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра визначився із четвіркою, яка представить збірну в естафеті. Якщо поява Артема Прими та Антона Дудченка, які готувались із прицілом під естафету, не була несподіванкою, то присутність Дениса Насико приємно здивувала.
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Це буде дебютний виступ Насико в естафеті на рівні Кубку світу. Відзначимо, що саме Денис став найкращим із українців в індивідуальній гонці – 26-те місце та лише один промах на чотирьох вогневих рубежах.
Також в естафету потрапив Богдан Цимбал. Нагадаємо, що в "індивідуалці" із цієї естафетної четвірки, окрім Насико, стартував лише Цимбал. Богдан посів 34-те місце.
Склад збірної України на чоловічу естафету
- Артем Прима
- Денис Насико
- Богдан Цимбал
- Антон Дудченко
Відзначимо, що Руслан Ткаленко, який фінішував в "індивідуалці" на 46-й сходинці, відправився на Кубок IBU.
Також у німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча естафета (14 січня) та два мас-старти (обидва – 15 січня).