Українці в індивідуальній гонці були представлені п'ятьма біатлоністами – Богданом Цимбалом, Артемом Тищенком, Тарасом Лесюком, Денисом Насико та Русланом Ткаленком. І лише останній фінішував за межами залікової зони. А одразу троє зуміли фінішувати в топ-30.

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Не без промахів

Найкраще себе проявив Насико, який лише в останній момент потрапив до участі в гонці. Як і більшість біатлоністів на трасі, він мав промах. Але завдяки хорошій швидкості, показав 26-й результат. Для українця це перші очки в кар'єрі на етапі Кубка світу. Відтак і найкращий результат в кар'єрі.

Поруч фінішували Артем Тищенко (28-е місце) та Тарас Лесюк (29-е місце). Для Леська це теж поки найкращий результат в кар'єрі на етапах Кубка світу.

Богдан Цимбал з двома промахами фінішував на 34-й позиції. І зумів набрати залікові бали.

Щодо Ткаленка, то він був найшвидшим на трасі серед українців. Але потрапити в залікову зону завадила стрільба – одразу три промахи, які й відкинули його одразу на 46-е місце.

Хто виграв індивідуальну гонку в Рупольдингу

Навряд чи в сезоні 2022/2023 хтось може скласти конкуренцію норвезькому біатлоністу Йоганнесу Бьо. Хіба що він сам. Але не цього разу. Навіть з двома незакритими мішенями він зумів фінішувати першим. Для нього це восьма перемога в сезоні, і перша – в індивідуальній гонці.

Загалом норвезькі біатлоністи й далі продовжують задавати фантастичний темп в цьому сезоні. Тож і другим фінішував ще один норвежець – Ветле Крістіансен, який відстав майже на 10 секунд з однією незакритою мішенню.

Загалом стрільба в цій гонці підвела майже всіх біатлоністів. І лише двоє зуміли відстрілятися начисто. Один з них – словенець Яков Фак. І саме це дозволило йому фінішувати на третьому місці, не давши норвежцям цілковито окупувати подіум. Адже четвертим фінішував Штурла Лергейд.

Результати індивідуальної гонки в Рупольдингу

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) 48:48.4

2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+1) +9.9

3. Яков Фак (Словенія, 0+0+0+0) +29.3

26. Денис Насико (Україна, 0+1+0+0) +3:32.1

28. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+0) +3:45.1

29. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+0+1) +3:51.5

34. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+2) +4:08.8

46. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2+0+1) +5:11.2

В загальному заліку Кубка світу Йоханнес Бьо продовжує не просто утримувати лідерство, але й збільшувати відрив від переслідувачів. Тепер він випереджає Легрейда на 144 бали. А Крістіансен зумів вийти на третє місце, обійшовши француза Кантена Фійона-Майє. Найкращий з українців Антон Дудченко на 34-у місці.

В Кубку націй теж лідирує Норвегія. А Україна завдяки вдалому виступу в цій гонці повернула собі десяте місце.