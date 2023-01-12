Головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра визначився із четвіркою, яка представить збірну в естафеті. Якщо поява Артема Прими та Антона Дудченка, які готувались із прицілом під естафету, не була несподіванкою, то присутність Дениса Насико приємно здивувала.

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Це буде дебютний виступ Насико в естафеті на рівні Кубку світу. Відзначимо, що саме Денис став найкращим із українців в індивідуальній гонці – 26-те місце та лише один промах на чотирьох вогневих рубежах.

Також в естафету потрапив Богдан Цимбал. Нагадаємо, що в "індивідуалці" із цієї естафетної четвірки, окрім Насико, стартував лише Цимбал. Богдан посів 34-те місце.

Склад збірної України на чоловічу естафету

Артем Прима

Денис Насико

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

Важливо! Чоловіча естафета у Рупольдингу розпочнеться 13 січня о 15:25 (за Києвом).

Відзначимо, що Руслан Ткаленко, який фінішував в "індивідуалці" на 46-й сходинці, відправився на Кубок IBU.

Також у німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча естафета (14 січня) та два мас-старти (обидва – 15 січня).