Хто замінить Підручного: стартовий лист збірної України у чоловічому спринту в Хохфільцені
У п'ятницю, 9 грудня, у австрійському Хохфільцені відбудеться спринтерська чоловіча гонка другого етапу Кубка світу-2022/2023 з біатлону. На старт гонки вийдуть п'ятеро збірників України.
У другий день австрійського етапу Кубка світу з біатлону відбудеться чоловічий спринт на 10 кілометрів. На жаль, збірній України не зможе допомогти її капітан Дмитро Підручний, який переніс операцію на меніску.
Читайте також Стріляла чисто, підвела швидкість: Меркушина – найкраща серед українок в спринті в Хохфільцені
Першими розпочнуть спринтерську гонку Антон Дудченко та Артем Прима. За ними вийдуть на трасу Богда Цимбал та Тарас Лесюк. Замість Дмитра Підручного бігтиме 19-річний Віталій Мандзин.
Склад збірної України на спринт
- 4. Антон Дудченко
- 6. Артем Прима
- 59. Богдан Цимбал
- 87. Тарас Лесюк
- 89. Віталій Мандзин
Нагадаємо, що у фінському Контіолагті найкращий результат в чоловічому спринті серед українських біатлоністів показав Артем Прима, який замкнув топ-30.
У командному заліку Кубка націй підопічні Юрая Санітри розташувалися на дев'ятій позиції.