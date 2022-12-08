Хто замінить Підручного: стартовий лист збірної України у чоловічому спринту в Хохфільцені

У п'ятницю, 9 грудня, у австрійському Хохфільцені відбудеться спринтерська чоловіча гонка другого етапу Кубка світу-2022/2023 з біатлону. На старт гонки вийдуть п'ятеро збірників України.

У другий день австрійського етапу Кубка світу з біатлону відбудеться чоловічий спринт на 10 кілометрів. На жаль, збірній України не зможе допомогти її капітан Дмитро Підручний, який переніс операцію на меніску.

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Першими розпочнуть спринтерську гонку Антон Дудченко та Артем Прима. За ними вийдуть на трасу Богда Цимбал та Тарас Лесюк. Замість Дмитра Підручного бігтиме 19-річний Віталій Мандзин.

Склад збірної України на спринт

4. Антон Дудченко

6. Артем Прима

59. Богдан Цимбал

87. Тарас Лесюк

89. Віталій Мандзин

Старт чоловічого спринту 9 грудня о 14:55 за київським часом.

Нагадаємо, що у фінському Контіолагті найкращий результат в чоловічому спринті серед українських біатлоністів показав Артем Прима, який замкнув топ-30.

У командному заліку Кубка націй підопічні Юрая Санітри розташувалися на дев'ятій позиції.