Коли дебютує Калініна: розклад ігор збірної України з Нідерландами в Кубку Біллі Джин Кінг
Джерело:Федерація тенісу України
11 листопада в столиці Литви Вільнюсі стартує матчева зустріч між збірними України та Нідерландів у плей-оф раунді Кубка Біллі Джин Кінг. Напередодні відбулося жеребкування матчу.
Номінально домашній матч збірна України проведе у Вільнюсі на хардовому корті SEB Arena. У складі нашої команди дебютує експерша ракетка України Ангеліна Калініна.
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Розклад матчів збірної України
Окрім уроджениці Нової Каховки до заявки збірної України потрапили ще чотири тенісистки: Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок. Для Калініної це буде дебют за дорослу команду "синьо-жовтих".
Церемонія жеребкування матчевої зустрічі відбулася у приміщенні Посольства України в Литві. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта визначив, що протистояння розпочне Ангеліна Калініна.
У перший день відбудуться два одиночних поєдинки. Програму другого дня включають три матчі: два одиночних та парна зустріч. Обидва ігрові дні розпочнуться о 12:00 за київським часом.
Субота, 11 листопада
- Ангеліна Калініна – Сюзан Ламенс
- Даяна Ястремська – Аранча Рус
Неділя, 12 листопада
- Ангеліна Калініна – Аранча Рус
- Даяна Ястремська – Сюзан Ламенс
- Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Аріанна Гартоно/Демі Схюрс
Коли гратимуть українки / btu.org.ua
Відмітимо, що у складі збірної Нідерландів чотири тенісистки: Аранча Рус (51-а ракетка світу), Аріанна Гартоно (180-а), Сюзан Ламенс (218-а) та 19-у ракетку світу у парному розряді Демі Схюрс.Цікаво! Збірну України та Нідерландів раніше зустрічалися лише одного разу. У 2004 році сильнішими були українські тенісистки.