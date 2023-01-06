Середній син зіркової пари Девіда і Вікторії Бекхемів Ромео повернувся в Англію. 20-річний вінгер на правах оренди захищатиме кольори резервної команди Брентфорда.

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Угода розрахована до кінця поточного сезону. У Брентфорді Ромео гратиме разом із гравцем збірної України U-21 Єгором Ярмолюком. Українець вже дебютував за основну команду, але поки що програє конкуренцію більш досвідченим гравцям "бджіл".

Зигзаги футбольної кар'єри сина Бекхема