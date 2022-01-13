На Кубку Африки тричі увімкнули помилковий гімн Мавританії: відео курйозу

Кубок Африки продовжує дивувати своїми курйозними моментами. Цього разу організатори не змогли знайти гімн Мавританії.

Черговий ляп на турнірі

У матчі першого туру Кубку африканських націй Гамбія зустрілась із Мавританією. Перед стартом поєдинку збірні традиційно проспівали національний гімн своїх країн. Однак не обійшлось без курйозів.

До речі Скандал на Кубку Африки: арбітр двічі достроково закінчував матч – на 85-й та 89-й хвилинах

Адміністрація стадіону включила чужий гімн для мавританської команди. Футболісти з подивом, а деякі з гнівом відреагували на такий ляп організаторів. Гравці почали сигналізувати про помилку.

Все б нічого, якби працівники не допустили таку помилку тричі. Вони три рази включали помилковий гімн країни, після чого так і не знайшли правильну мелодію, увімкнувши національну пісню Гамбії.

Відео курйозного ляпу

Відзначимо, що поєдинок завершився мінімальною перемогою Гамбії (1:0). Єдиний гол у зустрічі вже на 10-й хвилині забив Джаллоу.

Після першого туру Мавританія з нулем йде третьою у групі F, яку замикає Туніс. По три бали у групі здобули Гамбія та Малі.

Додамо, що паралельний матч Туніс – Малі теж запам'ятався скандальним моментом. Головний арбітр зустрічі двічі давав фінальний свисток, хоча основний час поєдинку ще навіть не завершився. Суддя свистів на 85-й та 89-й хвилинах.