Очередной ляп на турнире

В матче первого тура Кубка африканских наций Гамбия встретилась с Мавританией. Перед стартом поединка сборные традиционно пропели национальный гимн своих стран. Однако не обошлось без курьезов.

Кстати Скандал на Кубке Африки: арбитр дважды досрочно заканчивал матч – на 85-й и 89-й минутах

Администрация стадиона включила чужой гимн для мавританской команды. Футболисты с удивлением, а некоторые с гневом отреагировали на такой ляп организаторов. Игроки начали сигнализировать об ошибке.

Все бы ничего, если бы работники не допустили такую ошибку трижды. Они три раза включали ошибочный гимн страны, после чего так и не нашли правильную мелодию, включив национальную песню Гамбии.

Видео курьезного ляпа

Отметим, что поединок завершился минимальной победой Гамбии (1:0). Единственный гол во встрече уже на 10-й минуте забил Джаллоу.

После первого тура Мавритания с нулем идет третьей в группе F, которую замыкает Тунис. По три балла в группе получили Гамбия и Мали.

Добавим, что параллельный матч Тунис – Мали тоже запомнился скандальным моментом. Главный арбитр встречи дважды давал финальный свисток, хотя основное время поединка еще даже не завершилось. Судья свистел на 85-й и 89-й минутах.