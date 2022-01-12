Судити цей матч довірили Янні Сіказве з Замбії. Саме він дав фінальний свисток у матчі на 85-й хвилині. Але йому дали знати про те, що він допустився помилки. Тож гра була поновлена.

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Але футболісти навіть не зіграли офіційно встановлений час. На 89:47 хвилині арбітр знову дав свисток про закінчення гри.

Таке рішення викликало обурення з боку гравців та тренерського штабу Тунісу, які вибігли на поле. Вони показували арбітру на годинник і про те, що він зарано закінчив гру. Але його це жодним чином не переконало.

Сам матч закінчився мінімальною перемогою Малі з рахунком 1:0. Гол було забито на початку другого тайму з пенальті. На 77-й хвилині Туніс міг зрівняти рахунок, але Хазрі не забив з пенальті.