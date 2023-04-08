Динамо – Минай 2:0

Голи: Царенко, 35, Ванат, 62

Динамо та Минай провели зустріч в рамках 20-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшов столичний колектив. "Лисиці" знову опустилися в "страшну" зону вильоту, пише 24 Канал.

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Тримали удар як могли

На початку сезону Динамо пророкували безконкурентне чемпіонство, проте київський колектив відверто розчарував. Наразі "біло-сині" боряться за те, аби бодай потрапити не п'єдестал пошани за підсумками цьогорічного розіграшу чемпіонату України. "Минай" ж плекає надії, аби залишитися в елітному дивізіоні.

Київський колектив одразу продемонстрував свій переможний настрій, проте Динамо було складно щось створити, оскільки Минай грамотно захищався. "Лисиці" до половини першого тайму не давали згоди киянам створити гольовий момент, забувши про свій напад. Та от "біло-синім" вдалось зруйнувати солом'яну хатинку "лисиць".

Під завісу першого тайму, на 35-ій хвилині зустрічі своїм дебютним забитим м'ячем у футболці Динамо та й взагалі в УПЛ відзначився юний Антон Царенко. Півзахисник киян вдало відчув момент, зреагувавши на не найкращий удар від Лонвейка, який переріс у шикарний пас. Царенко, який опинився за спинами захисників Миная, з близької дистанції без проблем відправив м'яч у сітку воріт суперника.

У другому таймі гра не надто змінилась – Динамо намагалося атакувати, що складно їм давалося, а от Минай засів у захист, що знову призвело до пропущеного м'яча, який прийшов на 62-ій хвилині матчу.

Черговим голом відзначився Владислав Ванат, який відгукнувся на хорошу передачу Володимира Шепелєва. Основний форвад киян у свою чергу вправно поцілив у дальній кут воріт голкіпера Миная, подвоївши перевагу "біло-синіх", 2:0. Проте на більше команди не спромоглися.

Таким чином, Динамо бере свої заповітні три бала у матчі, проте у турнірній таблиці з місця не зрушило. Кияни знаходяться на 4-ій позиції (39 очок у активі). Щодо Миная, то вони опустилися у зону вильоту, зайнявши 14-е місце у чемпіонаті України (18 очок у активі).

Відеоогляд матчу Динамо – Минай: