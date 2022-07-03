Кривбас залишився без половини складу: клуб покинуло відразу 18 футболістів

Кривбас оголосив про припинення співпраці із 18 футболістами. У клубі повідомили про причини звільнення гравців.

18 гравців покинули клуб

Кривбас готується до нового сезону під керівництвом Юрія Вернидуба. У червні він підписав трирічний контракт із клубом.

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Криворізький клуб покинули: Володимир Заїменко, Денис Балан, Гліб Бухал, Данило Полонський, Денис Васін, Андрій Мостовий, Роман Льопка, Олександр П’ятов, Назар Маліновський, Олексій Збунь, Олександр Горват, Дмитро Чернявський, Євген Павлюк, Артем Гордієнко, Ігор Яровий, Крістіан Іліч, Вагнер Гонсалвез та Іван Семеніхін.

Кривбас відзначає, що на відхід футболістів є різні причини: від ситуації в країні до зміни тренера клубу та гри в Прем’єр-лізі. Криворіжці подякували за співпрацю і за вклад у результати команди.

Прощальне відео

Раніше Кривбас підписав шістьох нових гравців: захисників Віталія Вернидуба та Тимура Стецькова, півзахисників Дмитра Хомченовського, Андрія Понєдєльніка та Тимура Корабліна, а також форварда Дениса Устименка.

Криворізька команда за підсумками минулого сезону підвищилася у класі та зіграє в українській Прем'єр-лізі. Очікується, що чемпіонат України стартує 23 серпня.

Вернидуб очолив Кривбас

21 червня 2022 року Юрій Вернидуб офіційно є головним тренером Кривбаса. Криворізький клуб уклав контракт із спеціалістом терміном на три роки. До того ж фахівець не відмовляється від своїх військових обов'язків.

Вернидуб погодився очолити Кривбас, тому що не зміг відмовити президенту криворізького клубу Констянтину Караманіцу, який допомагає дивізії, де служить тренер.

Нещодавно фахівець показав своє перше патріотичне тату.