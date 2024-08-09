Легендарний 41-річний захисник оголосив про завершення професійної кар'єри у себе в соцмережах. Тож його останнім турніром у кар'єрі стало Євро-2024.

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Кінець епохи

Пепе зробив собі ім'я у футболі виступами за Порту (2004 – 2007, 2019 – 2024 роки) та мадридський Реал (2007 – 2017). Також він захищав кольори Марітіму та Бешикташа.

Протягом професійної кар'єри зіграв 878 матчів, з яких 141 у складі збірної Португалії. У колекції захисника 33 виграних трофеї.

Серед них на клубному рівні особливо виділяється три перемоги в Лізі чемпіонів. Також здобував сім чемпіонських титулів (чотири з Порту, три з Реалом).

У складі збірної Португалії футболіст став чемпіоном Європи та виграв Лігу націй.

Пепе оголосив про закінчення кар'єри: дивіться відео

Зазначимо, що окрім титулів, Пепе також має у своєму активі чимало рекордів:

Найстарший гравець, який взяв участь у плей-оф чемпіонатів Європи та світу

Найстарший автор гола в історії Ліги чемпіонів

Найстарший автор гола в плей-оф чемпіонатів світу.

Велика кар'єра, протягом якої португалець зміг трансформуватися з одного з найбрудніших гравців планети до легенди, якою захоплювалися мільйони. Вболівальникам пізнього Пепе точно буде не вистачати!