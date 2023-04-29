Минай – Металіст 1925 1:1

Голи: Вітенчук, 73 (з пен.) – Безуглий, 52

У попередньому турі харків'яни в гостях переконливо перемогли Львів (2:0). Тож у звітному поєдинку підопічні Едмара планували розжитися ще трьома балами, пише 24 Канал.

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Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Суперники обрали обережну тактику, чекаючи на результативну помилку один одного. Гол у роздягальну повинен був забивати форвард Минаю Вишневський, який невдало зіграв на добиванні після гармати Нємчанінова.

Металіст 1925 відкрив рахунок у зустрічі на початку другого тайму. Під час розіграшу кутового захисник харків'ян Безуглий виграв боротьбу у Горіна та пробив повз Бандуру.

Шаран миттєво відреагував на помилку в захисті, провівши потрійну заміну. Свій гол Минай організував на 72-й хвилині, але за доволі спірних обставин. У боротьбі з Курилом впав Твердохліб і суддя не вагаючись призначив одинадцятиметровий. Повтор моменту показав, що захисник грав у м'яч. Проте арбітр був іншої думки. Вітенчук чітко реалізував пенальті, розвівши голкіпера і м'яч по різних кутах.

На останніх хвилинах матчу харків'яни намагалися вирвати перемогу, але забракло фарту. Тож в підсумку гра завершилася внічию 1:1.

Минай набрав 23 очка, але опустився у зону перехідних матчів.

Металіст 1925 зберіг 10-ту сходинку, проте харків'яни ще не гарантували собі прописку на наступний сезон.

Видеоогляд матчу Минай – Металіст 1925