Кривбас розриває трансферний ринок: команда Вернидуба підписала чемпіона світу

Восьма команда чемпіонату України веде активну трансферну компанію. Черговим новачком Кривбасу став власний вихованець, який вигравав молодіжний чемпіонат світу.

Центральний захисник Данило Бескоровайний повернувся до рідного Кривого Рогу. Данило підписав трирічний контракт з Кривбасом. Талановитий футболіст обрав для себе 13 номер.

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За даними сайту Transfermarkt, власники Кривбасу заплатили попередній команді Бескоровайного словацькому ДАКу 150 тисяч євро.

Чемпіон світу в складі Кривбасу

Данило Безкоровайний – вихованець футбольної школи Кривбасу.

Найвищим досягнення футболіста стала золота медаль чемпіонату світу 2019 у складі збірної України U-20. На світовому форумі Данило зіграв за команду Петракова у всіх семи поєдинках.

Бескоровайний грає на позиції центрального захисника і має чудові фізичні дані: зріст – 194 см, вага – 87 кг. У професійному футболі дебютував у 2017 році у складі Волині в Першій лізі.

З 2018 року Бескоровайний захищав кольори іноземних клубів. Захисник грав за литовський Атлантас, словацькі клуби Земплін, ДАК 1904, Шаморин-1914, а також казахську Астану.

23-річний футболіст має єврокубковий досвід. У складі ДАКа та Астани зіграв 7 матчів у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Зимові трансфери Кривбасу 2022/23

Прийшли: з. Данило Бескоровайний (ДАК, 150 тисяч євро), п. Клім Приходько (Шахтар U-19), п. Максим Луньов Зоря.

з. Данило Бескоровайний (ДАК, 150 тисяч євро), п. Клім Приходько (Шахтар U-19), п. Максим Луньов Зоря. Пішли: з. Іван Зотько (вільний агент), н. Олексій Хобленко (Карпати, оренда).