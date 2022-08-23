Кривбас програє у першому поєдинку в УПЛ: бійця ЗСУ вилучили з поля

Криворізька команда поступилась Колосу у рівному поєдинку. Тренер Кривбасу не додивився поєдинок на лаві запасних через зайві емоції.

Колос – Кривбас 1:0

Гол: Гончаренко, 36.

У вівторок пройшли чотири поєдинки чемпіонату України. В останній грі зійшлись Колос та новачок УПЛ Кривбас, пише 24 канал.

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Криворіжці провели активно підготовку до сезону, підписавши низку якісних гравців та призначивши головним тренером Юрія Вернидуба. Колос же виглядав невеликим аутсайдером поєдинку.

Однак гра видалась рівною. Долю зустрічі вирішив один гол у першому таймі. Після подачі з флангу гравець Колоса влучив у стійку. Проте сфера відлетіла до Гончаренка, який добив її у сітку воріт.

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Гості намагались відновити паритет, однак більше проявляли емоції. Через це дві жовті картки отримав Юрій Вернидуб, за що завчасно залишив поле. Нагадаємо, що коуч паралельно з тренерською роботою проходить службу в ЗСУ.

Завтра в УПЛ пройде всього один поєдинок. У ньому Рух прийме Металіст. Початок – о 15:00 за київським часом. Нагадаємо, що матчі Інгулець – Динамо та Дніпро-1 – Інгулець перенесені на листопад через участь киян та дніпрян у єврокубках.

Як закінчились інші матчі: