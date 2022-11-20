Зняв павучка із дев'ятки воріт: нападник Кривбаса забив курйозний автогол – відео

Кривбас вдруге поспіль зіграв в УПЛ проти команди, яка представляє Харків. 20 листопада підопічні Юрія Вернидуба поступились Металісту 1925.

Якщо у попередньому матчі проти Металіста криворізький клуб святкував мінімальну перемогу 0:1, то у цьому поєдинку перемогти не вдалось. Металіст 1925 був не по зубах Кривбасу, пише 24 канал.

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Забив, але у власні ворота

Вже у стартовій 10-хвилинці рахунок у зустрічі став 0:1 на користь харків'ян. Не обійшлось без допомоги суперника. Габелок виконав подачу у штрафний господарів, першим на м'ячі був нападник криворізького клубу Дебелко. Роман головою спрямував м'яч прямісінько у дев'ятку воріт. Цей гол міг би претендувати на м'яч туру, якби він не був забитий у власні ворота.

Крутезний автогол від форварда Кривбаса.

Відео курйозного автогола Дебелка

Борячук наприкінці першого тайму ударом у ближній кут подвоїв перевагу харківської команди.

На жаль, команда Вернидуба, яка вперше зіграла домашній матч УПЛ-2022/2023 у рідному Кривому Розі, поступилась супернику 0:2.