Дива не сталось: Кривбас поступився Реалу Бетісу у першому матчі Ліги конференцій

У четвер, 22 серпня, відбувся матч в межах плейоф кваліфікації Ліги конференцій. На футбольному полі Кривбас протистояв Реалу Бетісу.

Кривбас – Бетіс 0:2

Голи: Авіла, 13, Родрігес, 62.

Кривбас потрапив у плейоф Ліги конференцій за результатами виступів у кваліфікації Ліги Європи. Криворіжці поступилися Вікторії і не змогли продовжити виступи в ЛЄ, пише 24 канал.

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Надія лише на камбек

Севільці вже з самого початку розпочали активну гру і створили кілька небезпечних моментів. Зокрема вони і домінували м'ячем.

Вже на 13-й хвилині Бетіс відкрив рахунок у матчі. Альтіміра пробив низом і Кліщук зумів відбити удар, однак Авіла вдало зіграв на добиванні.

Кривбас намагався тиснути на суперника, однак реалізація моментів не закінчилася успіхом. Кілька моментів до кінця першого тайму створив і Бетіс.

Другий тайм севільці знову розпочали дуже активно. На 58-й хвилині криворожці виконали перший удар в площину воріт.

На 62-й хвилині Бетіс подвоїв перевагу. Родрі зайшов у штрафний Кривбаса з правого флангу і влучно пробив у дальніц кут воріт.

Згодом команди потроху обмінювалися моментами, а іспанці без поспіху розвивали гру. Наприкінці другого тайму Бетіс створив ще один небезпечний момент, однак Кліщук парирував удар. Гра закінчилася перемогою іспанців.

Відзначимо, що матч-відповідь відбудеться 29 серпня о 22:00 за київським часом.