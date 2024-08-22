У середу, 21 серпня, в межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів зустрілися Динамо та Зальцбург. Кияни поступились австрійському клубу з рахунком 0:2.

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Що сказав Дедич про Шапаренка

Захисник Зальцбурга зазначив, що команда добре зіграла, створила непогані моменти, забила двічі. Не обійшлося, звісно, без помилок, біля їх воріт теж було небезпечно. Він упевнений, що і в матчі-відповіді з Динамо буде непросто. Зокрема гравець прокоментував епізод із Миколою Шапаренком, коли футболісти вступили у конфлікт.

Це футбол, емоції. Таке трапляється. Але в першому таймі Шапаренко був трохи божевільним. У результаті, я теж трохи розлютився, тому вийшло так, як вийшло. Але зараз я вже повністю спокійний,

– розповів Амар Дедич.

Довідка. Наприкінці першого тайму, по дорозі до роздягальні, між Миколою Шапаренком та Адамом Дедичем стався конфлікт, який переріс у штовханину. За цей епізод обидва отримали по жовтій картці.

Відзначимо, що матч-відповідь між Зальцбургом та Динамо відбудеться 27 серпня о 22:00 за київським часом.