Кривбасс – Бетис 0:2

Голы: Авила, 13, Родригес, 62.

Кривбасс попал в плей-офф Лиги конференций по результатам выступлений в квалификации Лиги Европы. Криворожане уступили Виктории и не смогли продолжить выступления в ЛЕ, пишет 24 канал.

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Надежда только на камбэк

Севильцы уже с самого начала начали активную игру и создали несколько опасных моментов. В частности они и доминировали мячом.

Уже на 13-й минуте Бетис открыл счет в матче. Альтимира пробил низом и Клищук сумел отразить удар, однако Авила удачно сыграл на добивании.

Кривбасс пытался давить на соперника, однако реализация моментов не закончилась успехом. Несколько моментов до конца первого тайма создал и Бетис.

Второй тайм севильцы снова начали очень активно. На 58-й минуте криворожцы выполнили первый удар в створ ворот.

На 62-й минуте Бетис удвоил преимущество. Родри зашел в штрафную Кривбасса с правого фланга и точно пробил в дальний угол ворот.

Впоследствии команды понемногу обменивались моментами, а испанцы без спешки развивали игру. В конце второго тайма Бетис создал еще один опасный момент, однако Клищук парировал удар. Игра закончилась победой испанцев.

Отметим, что ответный матч состоится 29 августа в 22:00 по киевскому времени.