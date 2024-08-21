Бій з екстренером Реала та Манчестер Сіті: де дивитися матч Кривбас – Бетіс у Лізі конференцій

Криворізький Кривбас не залишає надій пробитися в основну стадію одного з єврокубків. Команда опустилась в Лігу конференцій і тепер має робити сенсацію проти Бетіса.

Кривбас стартує у Лізі конференцій 2024-2025. Криворізький клуб зіграє у раунді плей-оф кваліфікації проти іспанського Бетіса. Гра буде номінально домашньою для українців та пройде у словацькому Кошице, пише 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Кривбас – Бетіс онлайн буде показаний в Україні у прямому ефірі. Трансляція Ліги конференцій відбудеться на каналі UPL.TV, який доступний у більшості провайдерів та ОТТ-платформ. Початок – 22 серпня о 21:00 за київським часом.

Криворіжці почали свій єврокубковий шлях у Лізі Європи на правах бронзового призера УПЛ. Команда Вернидуба отримала у третьому раунді кваліфікації у суперники чеський клуб Вікторія.

Проте опонент виявився занадто важким для Кривбасу. Українська команда двічі програла чехам (1:2 та 0:1) та вилетіла у Лігу конференцій. Тепер "червоно-білі" мають змогу потрапити в основну стадію третього за рангом єврокубка.

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Для цього треба у двоматчевому протистоянні здолати непростий Бетіс. Минулого сезону "огіркові" посіли сьоме місце у Ла Лізі, а тренером клубу з Севільї є досвідчений Мануель Пеллегріні. Раніше чилієць очолював мадридський Реал та Манчестер Сіті.