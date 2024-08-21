У четвер, 22 серпня, криворізький Кривбас проведе перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2024-2025. Команда Юрія Вернидуба у словацькому Кошице прийме іспанський Бетіс, пише 24 Канал. Початок – о 21:00 за київським часом.

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Грізний суперник

Кривбас став бронзовим призером УПЛ минулого сезону та повернувся у єврокубки після більш ніж 20-тирічної паузи. Втім поки міжнародні матчі складаються для "червоно-білих" невдало.

Підопічні Вернидуба стартували в Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду. Там Кривбасу випала чеська Вікторія, з якою не вдалось взяти жодного балу – 1:2 та 0:1. Тепер же криворіжці опинились за крок від повного вильоту з єврокубків.

Суперником українців став іспанський Бетіс, який минулого сезону став сьомим у Ла Лізі. А ось перемога над севільцями виведе Кривбас в основну стадію Ліги конференцій та подарує команді ще мінімум шість єврокубкових матчів.

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Втім на думку букмекерів у Кривбасу майже немає шансів проти Бетіса. Прохід "огіркових" в основну стадію ЛК оцінюється всього у 1,07, тоді як криворіжців – у 8,75. При цьому підопічні Вернидуба будуть явними андердогами навіть у номінально домашній зустрічі:

перемога Кривбасу – 8,30

нічия – 4,90

перемога Бетісу – 1,47

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,70, тоді як на ТМ – 2,19. Вірогідність того, що Кривбас в принципі заб'є, є не дуже високою – 1,73.

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