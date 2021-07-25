Криваве місиво голими кулаками: як Берінчик нокаутував Лобова – відео

Денис Берінчик 24 липня провів свій дебютний бій на голих кулаках. Його суперником став Артем Лобов. Українець активніше виглядав на ринзі та нокаутував суперника.

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33-річний український боксер ефектно вийшов на ринг у стилі серіалу "Гострі картузи". Не менш яскраво поводив себе Денис Берінчик і під час самого поєдинку.

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Українець домінував на ринзі, який був зроблений із мішків. Артем Лобов повинен був мати кращий вигляд за Берінчика, адже бій відбувався на голих кулаках. Такий стиль більш притаманний колишньому бійцю UFC. Однак агресивний стиль Дениса приніс свої плоди.

Наш боксер розбив ніс супернику. Натомість обличчя Дениса після поєдинку було ідеальним. Здавалось, що Берінчик й взагалі не проводив ніякого двобою. Четвертий раунд став фатальним для Лобова. Денис правим боковим влучив прямо у голову суперника, який дивом встояв на ногах.

Команда ірландця вирішила, що Лобов на п'ятий раунд на ринг вже не вийде. Рефері зафіксував перемогу Берінчика технічним нокаутом. Після тріумфу команда Дениса носила Берінчика на руках.

Відео святкування перемоги Берінчика

Берінчик зізнався, що отримає за цей бій найбільший гонорар у своїй кар'єрі. За зароблені гроші український боксер добудує дім для мами.

Відеоогляд найкращих моментів бою Берінчик – Лобов