"Будемо чекати, коли перевзується": Мудрик різко відповів легенді Манчестер Юнайтед на критику

Український вінгер Челсі поки не виправдав очікувань у стартовому сезоні в АПЛ. Тим не менше Михайло не згоден із оцінкою своєї гри з боку Гарі Невілла.

Взимку цього року Михайло Мудрик перебрався в УПЛ. Гравець Шахтаря за 70 мільйонів євро перебрався в Челсі, ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

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Вже у першій же грі в АПЛ проти Ліверпуля Михайло вразив фанатів своєю технікою. Був у захваті від українця і легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл, який працює експертом на телебаченні.

Але після цього Мудрик не вражав та втратив місце в основі лондонців. Невілл же почав критикувати Михайла, що не сподобалось українцю.

Будемо чекати, поки Гарі Невілл ще раз перевзується. Сьогодні граєш добре – він каже одне, завтра граєш погано – каже інше. Кожен день буде казати щось нове. Якщо у мене я улюблений тенісист, то я його підтримую в разі виграшу чи поразки. Я можу бути злий чи незадоволений грою. Але я ніколи не казатиму публічно, що він мені більше не подобається. Маєш визначитися, ти за чи проти. На мою думку, такі експерти не дуже цінуються, якщо кожен день перевзуваються. У них має бути одна думка про футболіста,

– зазначив Мудрик.

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Нагадаємо, що минулого сезону Михайло провів 17 матчів у футболці Челсі, відзначившись двома асистами. Його команда провалилась в АПЛ, посівши 12 місце, а також дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Цього сезону Мудрик вже вийшов у складі лондонців на заміну у стартовій грі чемпіонату проти Ліверпуля. Українець мав нагоду вирвати перемогу в компенсований час, але зрештою матч завершився з рахунком 1:1.