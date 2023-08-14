Зимой этого года Михаил Мудрик перебрался в УПЛ. Игрок Шахтера за 70 миллионов евро перебрался в Челси, еще 30 миллионов "горняки" могут получить в качестве бонусов.

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Уже в первой же игре в АПЛ против Ливерпуля Михаил поразил фанатов своей техникой. Был в восторге от украинца и легенда Манчестер Юнайтед Гарри Невилл, работающий экспертом на телевидении.

Но после этого Мудрик не поражал и лишился места в основе лондонцев. Невилл же начал критиковать Михаила, что не понравилось украинцу.

Подождем, пока Гарри Невилл еще раз переобуется. Сегодня играешь хорошо – он говорит одно, завтра играешь плохо – говорит другое. Каждый день будет говорить что-нибудь новое. Если у меня я любимый теннисист, то я его поддерживаю в случае выигрыша или поражения. Я могу быть злой или недоволен игрой. Но я никогда не буду публично говорить, что он мне больше не нравится. Должен определиться, ты за или против. На мой взгляд, такие эксперты не очень ценятся, если каждый день переобуваются. У них должно быть одно мнение о футболисте,

– отметил Мудрик.

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Напомним, что в прошлом сезоне Михаил провел 17 матчей в футболке Челси, отличившись двумя ассистами. Его команда провалилась в АПЛ, заняв 12 место, а также дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В этом сезоне Мудрик уже вышел в составе лондонцев на замену в стартовой игре чемпионата против Ливерпуля. Украинец имел возможность вырвать победу в компенсированное время, но в конце концов матч завершился со счетом 1:1.