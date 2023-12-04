Погрожують вигнати на Кубок IBU: норвезький біатлоніст розповів про шалений тиск у збірній

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен прокоментував свій виступ у гонці переслідування в Естерсунді. Він фінішував на 3-й сходнці.

Біатлоніст розповів про шалену конкуренцію в команді. Він зазначив, що навіть лідери збірної Норвегії можуть потрапити на Кубок IBU.

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Крістіансен: Тебе можуть вигнати на Кубок IBU

Ви повернулися на подіум в особистих змаганнях. Дуже хороший пасьют у вашому виконанні. Чи відчули ви полегшення після цього, враховуючи те, що глибина складу норвезької збірної просто лякає?

Так, мені стало трішки легше. У хороший день ти можеш бути одним з найкращих біатлоністів у світі, але в той же час тебе можуть вигнати на Кубок IBU, якщо ти не скористався своїм шансом (сміється).

Я розумів, особливо перед останньою стрільбою, що в мене є шанс, і тепер можу бути трохи спокійнішим за своє місце в команді на етапах у Хохфільцені та Ленцерхайде.

Зараз у нас на Кубку IBU виступає Йохан-Олав Ботн – це також атлет світового рівня, тому ніхто не може почуватися спокійно за своє місце в основі – навіть Легрейд і Йоханнес Бьо. Це прикольно, але також додає стресу.

Попри цей тиск, ви сьогодні показали дуже хороший виступ.

Так, сьогодні в мене були хороші показники у лижному ході та швидкострільності. Мабуть, сьогодні на дві стрільби стоячи я витратив менше часу, ніж на одну "стійку" вчора у спринті.

Радий, що останню стрільбу я відпрацював чисто, особливо після того, як промазав останнім пострілом на першій "стійці".

Крістіансен посідає 6-ту сходинку в загальному рейтингу. У топ-10 перебуває одразу 6 представників збірної Норвегії.