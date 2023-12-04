Биатлонист рассказал о безумной конкуренции в команде. Он отметил, что даже лидеры сборной Норвегии могут попасть на Кубок IBU.

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Кристиансен: Тебя могут выгнать на Кубок IBU

Вы вернулись на подиум в личных состязаниях. Очень хороший пасьют в вашем исполнении. Почувствовали ли вы облегчение после этого, учитывая, что глубина состава норвежской сборной просто пугает?

Да, мне стало немного легче. В хороший день ты можешь быть одним из лучших биатлонистов в мире, но вместе с тем тебя могут выгнать на Кубок IBU, если ты не воспользовался своим шансом (смеется).

Я понимал, особенно перед последней стрельбой, что у меня есть шанс, и теперь могу быть немного спокойнее своего места в команде на этапах в Хохфильцене и Ленцерхайде.

Сейчас у нас на Кубке IBU выступает Йохан-Олав Ботн – это тоже атлет мирового уровня, поэтому никто не может чувствовать себя спокойно за свое место в основе – даже Легрейд и Йоханнес Бьо. Это прикольно, но также придает стрессу.

Несмотря на это давление, вы сегодня показали очень хорошее выступление.

Да, сегодня у меня были хорошие показатели в лыжном ходу и быстрострельности. Пожалуй, сегодня на две стрельбы стоя я потратил меньше времени, чем на одну стойку вчера в спринте.

Рад, что последнюю стрельбу я отработал чисто, особенно после того, как промазал последним выстрелом на первой стойке.

К слову. Кристиансен занимает 6-е место в общем рейтинге. В топ-10 находятся сразу 6 представителей сборной Норвегии.