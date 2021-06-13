Еріксен переніс зупинку серця: його стан стабільний, – лікар збірної Данії

Лікар збірної Данії Мортен Боесі розповів, що сталося з Крістіаном Еріксеном під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Також він повідомив свіжу інформацію про стан гравця.

Еріксена повернули після одного розряду дефібрилятора

Футболіст збірної Данії без свідомості впав на газон наприкінці першого тайму. Лікар збірної Данії Мортен Боесі повідомив, що в Еріксена була зупинка серця.

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Ми повернули його після одного розряду дефібрилятора. Це досить швидко,

– повідомив лікар збірної Данії.

Повідомляється, що подальші тести визначать, чи зможе Еріксен продовжити кар'єру футболіста.

Також лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена. За словами лікаря, футболіст залишається у стабільному стані. Тести гравця – у порядку.

"Я розмовляв з Крістіаном декілька разів протягом дня. Він залишається у стабільному стані – не спить, відповідає належним чином і чітко, його серце знову б'ється. В обставинах, що склалися все в порядку.

Еріксен контактував з гравцями протягом дня. Він все ще повинен бути в лікарні для подальших обстежень та спостереження, але тести, проведені досі, в порядку", – сказав лікар збірної Данії.

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