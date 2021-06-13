Еріксен переніс зупинку серця: його стан стабільний, – лікар збірної Данії

Лікар збірної Данії Мортен Боесі розповів, що сталося з Крістіаном Еріксеном під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Також він повідомив свіжу інформацію про стан гравця.
Еріксена повернули після одного розряду дефібрилятора
Футболіст збірної Данії без свідомості впав на газон наприкінці першого тайму. Лікар збірної Данії Мортен Боесі повідомив, що в Еріксена була зупинка серця.
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Ми повернули його після одного розряду дефібрилятора. Це досить швидко,
– повідомив лікар збірної Данії.
Повідомляється, що подальші тести визначать, чи зможе Еріксен продовжити кар'єру футболіста.
Також лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена. За словами лікаря, футболіст залишається у стабільному стані. Тести гравця – у порядку.
"Я розмовляв з Крістіаном декілька разів протягом дня. Він залишається у стабільному стані – не спить, відповідає належним чином і чітко, його серце знову б'ється. В обставинах, що склалися все в порядку.
Еріксен контактував з гравцями протягом дня. Він все ще повинен бути в лікарні для подальших обстежень та спостереження, але тести, проведені досі, в порядку", – сказав лікар збірної Данії.
Що відомо про інцидент з Еріксеном
- У суботу, 12 червня, Данія та Фінляндія зустрілися у Копенгагені у рамках матчу Євро-2020. Наприкінці першого тайму Еріксен втратив свідомість.
- Падінню Еріксена не передувало жодне зіткнення. Першим, хто надавав допомогу футболісту, був капітан Данії Сімон К'яєр. Він поклав Еріксена на бік і зробив усе, щоб той не проковтнув язик.
- Медики відразу вибігли на футбольне поле та почали надавати допомогу футболісту. Вони робили непрямий масаж серця. Водночас партнери Крістіана по команді обступили його, щоб він не був в об'єктиві камер.
- На поєдинку Данії була дівчина Еріксена – Сабріна Квіст Єнсен. Вона вибігла на поле, але дівчину не пропускали до футболіста. Сімон К'яєр, Каспер Шмейхель та інші заспокоювали Сабріну.
- Еріксен покидав поле на ношах, але вже при свідомості. Його госпіталізували у лікарню, що поряд зі стадіоном. Звідти надійшли позитивні новини, що стан Еріксена стабільний.
- Матч Данія – Фінляндія було призупинено. Згодом поєдинок вирішили дограти у той же день. Фінляндія здобула мінімальну перемогу.