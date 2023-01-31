Манчестер Юнайтед втратив лідера до кінця сезону: гравець знову бореться за відновлення кар'єри
Джерело:Офіційний сайт Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед втратив одного зі своїх провідних гравців. А у "червоних дияволів" тільки почали налагоджуватись справи.
Данський півзахисник Крістіан Еріксен через травму вибув майже до кінця сезону. Гравець зможе допомогти Манчестер Юнайтед у боротьбі за медалі АПЛ тільки у заключних матчах.
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МЮ втратив лідера
Еріксену не вдалось уникнути серйозності травми, яку він отримав у 1/16 фіналу Кубка Англії у матчі проти Редінга. Півзахисник залишав стадіон на милицях, після того як на ньому сфолив колишній гравець Ліверпуля Енді Керрол. Лікарі "червоних дияволів" не можуть ще дати остаточної відповіді щодо терміну, на який вибув Еріксен. Та попередні обстеження дали зрозуміти, що лідер МЮ вилетів з футболу до початку травня.
Проблеми зі здоров'ям заважають займатись улюбленою справою
- Віковий Еріксен останнім часом ніяк не може награтись у футбол. 30-річний футболіст знову вилетів на довгий термін.
- Данець тільки влітку перебрався до Манчестер Юнайтед з Брентфорда. У стані "бджіл" гравець відновив свою кар'єру після страшного інциденту на Євро-2020.
- У складі "червоних дияволів" Еріксен відразу став ключовим футболістом. Здавалось, що справи нарешті пішли вгору: Еріксен знову на висоті та й МЮ вже в зоні ЛЧ. Та фол Енді Керрола завадив данцю насолоджуватись футболом знову.