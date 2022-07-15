Від зупинки серця на Євро до топ-клуба АПЛ: Еріксен – гравець Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про трансфер Крістіана Еріксена. Кар'єра півзахисника з жаху перетворилась у мрію.

Неймовірний кар'єрний стрибок

Кар'єра 30-річного атакувального півзахисника перевернулась із ніг на голову. На чемпіонаті Європи-2020 Крістіан Еріксен пережив зупинку серця на футбольному полі, як 15 липня 2022-го року став гравцем топового європейського клубу.

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Манчестер Юнайтед переманив лідера збірної Данії з Брентфорда, куди перейшов Еріксен після операції на серці.

Крістіан уклав контракт із "червоними дияволами" до 30 червня 2025 року.

Новоспечений гравець МЮ коротко прокоментував свій трансфер, назвавши МЮ особливою командою.

Манчестер Юнайтед – особливий клуб, і я не можу дочекатися, щоб дебютувати. Я мав честь грати на "Олд Траффорд" багато разів, але робити це в червоній футболці Юнайтед буде неймовірним відчуттям,

– сказав півзахисник.

Ще у квітні повідомлялось, що МЮ цікавиться Еріксеном. Тепер ці чутки стали реальністю.