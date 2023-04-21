Недоторканний португалець: Роналду дізнався вирок Саудівської Аравії за свої непристойні вибрики

Кріштіану Роналду не буде покараний за непристойний жест, який він продемонстрував фанатам. Аль-Айн знайшов зірковому португальцю абсурдне виправдання.

Кріштіану Роналду зміг уникнути принизливого покарання за свою пихатість. Схоже, що авторитет португальця допоміг йому зберегти португальця непокараним.

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Вередлива цяця

Після програного матчу Аль-Хілалю (0:2) гравець Аль-Насра Кріштіану Роналду потрапив у скандальну ситуацію. Залишаючи арену, португалець почув вигуки від фанатів-провокаторів "Мессі, Мессі". У відповідь на це зірковий футболіст показав непристойний жест, взявшись за геніталії. Роналду хотіли заарештувати та навіть депортувати з країни за таку поведінку.

Цікаво. В Аль-Насрі вже прокоментували цей інцидент. Вони переконують, що Кріштіану не мав наміру показати образливий жест. Він тримався за геніталії через те, що під час матчу отримав удар у цю зону.

Проте Дисциплінарний та етичний комітет Саудівської асоціації футболу розглянув інцидент і виніс вердикт, який голосить, що Кріштіану ніхто карати не буде. Це пов'язано з тим, що при розгляді справи використовували лише офіційну трансляцію матчу, до якої скандальний епізод із Роналду не потрапив, а записи із соціальних мереж до уваги не брати не забажали. Єдине покарання, яке отримав Аль-Наср, – близько 4 тисяч доларів США за пізній вихід футболістів на другий тайм. Рішення оскарженню не підлягає.

Португалець в Саудівській Аравії