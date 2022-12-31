Не рекордна зарплата в історії: скільки Роналду насправді отримуватиме в Аль-Насрі

Португальський нападник Кріштіану Роналду офіційно став гравцем клубу Аль-Наср з Саудівської Аравії. Ця угода принесе чимало грошей футболісту

Роналду підписав контракт з Аль-Наср 30 грудня 2022 року. Вона розрахована на два роки – до 1 січня 2025 року.

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Офіційно клубі не повідомили, яка буде зарплата гравця. Та за даними футбольного інсайдера Фабріціо Романо, гарантована зарплата Роналду становитиме 90 мільйонів доларів на рік. А от комерційні та спонсорські угоди збільшать цю суму до 200 мільйонів доларів на рік.

Таким чином Роналду стане одним з найбільш високооплачуваних спортсменів в історії. Але не рекордсменом.

Хто найбільше заробляв за рік серед спортсменів

Для прикладу, видання Forbes наприкінці 2022 року опублікувало список спортсменів, які найбільше заробили за попередній фінансований рік. На першому місці опинився футболіст Ліонель Мессі, чий річний дохід склад 130 мільйонів доларів. З них 75 мільйонів доларів – це зарплата, а ще 55 мільйонів доларів – це "позаспортивні", серед яких рекламні контракти.

Роналду в цьому рейтингу опинився на третьому місці, заробивши за рік 115 мільйонів доларів, з яких 60 мільйонів доларів – це зарплата. Тепер же із зарплатою в 90 мільйонів доларів та загальним доходом у 200 мільйонів доларів він зможе вийти на перше місце.

Але це навіть не дозволить Роналду стати рекордсменом серед спортсменів за річним доходом. Першість утримує боксер Флойд Майвезер, який за 12 місяців зумів заробити 285 мільйонів доларів. Майже вся ця сума – це за бій проти Конора МакГрегора у 2017 році, коли телеглядачі платили за пряму трансляцію поєдинку між ними.

Але дохід Роналду в розмірі 200 мільйонів доларів на рік, це: