Роналду розбили ніс на футбольному полі: відео кривавого інциденту

Зірка збірної Португалії до останнього йшов на м'яч у карному майданчику чехів. Через невдале зіткнення із воротарем у Кріштіану пішла кров носом.

Іспанія – Швейцарія 1:2

Голи: Альба, 55 – Аканжі, 21, Емболо, 58.

В Лізі націй підійшов до кінця 5 тур в групах дивізіону А. У суботу свої матчі відіграли Іспанія та Португалія, які боряться за вихід у "фінал чотирьох", пише 24 канал.

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Команда Луїса Енріке лідирувала у квартеті, але несподівано програла вдома останнім швейцарцям. Героєм зустрічі став новачок Манчестер Сіті Мануель Аканжі.

Захисник спочатку сам забив у першому таймі, а у другому віддав асист на переможний м'яч Емболо. У господарів єдиний м'яч на рахунку Альби. Ця поразка відкотила "фурію роху" на другу сходинку в групі.

Відеоогляд матчу Іспанія – Швейцарія:

Чехія – Португалія 0:4

Голи: Далот, 33, Фернандеш, 45+2, Далот, 52, Жота, 82.

Обійти іспанців змогла Португалія, яка без проблем розгромила в гостях Чехію (4:0). Правда, ще за рахунку 0:0 у гостей виникли проблеми через травму Кріштіану Роналду.

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Форвард Манчестер Юнайтед невдало вступив у верхову дуель з кіпером чехів Томашем Вацліком. Через зіткнення у CR7 був розбитий ніс.

Відео зіткнення Роналду та Вацліка:

Лікарі змогли зупинити кров і наклеїти пластир, а після перерви і його було знято. Сам Кріштіану дограв матч до кінця і відзначився асистом на Діогу Жоту під час оформлення четвертого голу.

Відеоогляд матчу Чехія – Португалія:

Все вирішить очна дуель

За тур до фінішу Португалія випереджає своїх географічних сусідів на два бали. Вже 27 вересня у Бразі команди в очній дуелі визначать володаря путівки у "фінал чотирьох".

Турнірна таблиця групи А2 Ліги націй:

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П РМ О 1 Португалія 3 1 1 11-2 10 2 Іспанія 2 2 1 7-5 8 3 Швейцарія 2 0 3 4-6 6 4 Чехія 1 1 3 4-11 4

Іспанцям потрібна лише перемога, тоді як Португалію влаштує нічия. Нагадаємо, що команда Фернанду Сантуша вже вигравала Лігу націй у 2019 році. Тоді лузітани мінімально переграли Нідерланди у фіналі.