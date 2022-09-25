Іспанія – Швейцарія 1:2
Голи: Альба, 55 – Аканжі, 21, Емболо, 58.
В Лізі націй підійшов до кінця 5 тур в групах дивізіону А. У суботу свої матчі відіграли Іспанія та Португалія, які боряться за вихід у "фінал чотирьох", пише 24 канал.
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Команда Луїса Енріке лідирувала у квартеті, але несподівано програла вдома останнім швейцарцям. Героєм зустрічі став новачок Манчестер Сіті Мануель Аканжі.
Захисник спочатку сам забив у першому таймі, а у другому віддав асист на переможний м'яч Емболо. У господарів єдиний м'яч на рахунку Альби. Ця поразка відкотила "фурію роху" на другу сходинку в групі.
Відеоогляд матчу Іспанія – Швейцарія:
Чехія – Португалія 0:4
Голи: Далот, 33, Фернандеш, 45+2, Далот, 52, Жота, 82.
Обійти іспанців змогла Португалія, яка без проблем розгромила в гостях Чехію (4:0). Правда, ще за рахунку 0:0 у гостей виникли проблеми через травму Кріштіану Роналду.
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Форвард Манчестер Юнайтед невдало вступив у верхову дуель з кіпером чехів Томашем Вацліком. Через зіткнення у CR7 був розбитий ніс.
Відео зіткнення Роналду та Вацліка:
Лікарі змогли зупинити кров і наклеїти пластир, а після перерви і його було знято. Сам Кріштіану дограв матч до кінця і відзначився асистом на Діогу Жоту під час оформлення четвертого голу.
Відеоогляд матчу Чехія – Португалія:
Все вирішить очна дуель
За тур до фінішу Португалія випереджає своїх географічних сусідів на два бали. Вже 27 вересня у Бразі команди в очній дуелі визначать володаря путівки у "фінал чотирьох".
Турнірна таблиця групи А2 Ліги націй:
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Португалія
|3
|1
|1
|11-2
|10
|2
|Іспанія
|2
|2
|1
|7-5
|8
|3
|Швейцарія
|2
|0
|3
|4-6
|6
|4
|Чехія
|1
|1
|3
|4-11
|4
Іспанцям потрібна лише перемога, тоді як Португалію влаштує нічия. Нагадаємо, що команда Фернанду Сантуша вже вигравала Лігу націй у 2019 році. Тоді лузітани мінімально переграли Нідерланди у фіналі.