Испания – Швейцария 1:2
Голы: Альба, 55 – Аканжи, 21, Эмболо, 58.
В Лиге наций подошел к концу 5 тур в группах дивизиона А. В субботу свои матчи отыграли Испания и Португалия, борющиеся за выход в "финал четырех", пишет 24 канал.
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Команда Луиса Энрике лидировала в квартете, но неожиданно проиграла дома последним швейцарцам. Героем встречи стал новичок Манчестер Сити Мануэль Аканжи.
Защитник сначала сам забил в первом тайме, а во втором отдал ассист на победный мяч Эмболо. У хозяев единственный мяч на счету Альбы. Это поражение откатило "фурию роха" на второе место в группе.
Видеообзор матча Испания – Швейцария:
Чехия – Португалия 0:4
Голы: Далот, 33, Фернандеш, 45+2, Далот, 52, Жота, 82.
Обойти испанцев смогла Португалия, без проблем разгромившая в гостях Чехию (4:0). Правда, еще при счете 0:0 у гостей возникли проблемы из-за травмы Криштиану Роналду.
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Форвард Манчестер Юнайтед неудачно вступил в верховую дуэль с кипером чехов Томашем Вацликом. Из-за столкновения у CR7 был разбит нос.
Видео столкновения Роналду и Вацлика:
Врачи смогли остановить кровь и наклеить пластырь, а после перерыва и он был снят. Сам Криштиану доиграл матч до конца и отличился ассистом на Диогу Жоту во время оформления четвертого гола.
Видеообзор матча Чехия – Португалия:
Все решит глазная дуэль
За тур в финиш Португалия опережает своих географических соседей на два балла. Уже 27 сентября в Браге команды в очной дуэли определят обладателя путевки в "финал четырех".
Турнирная таблица группы А2 Лиги наций:
|МЕСТО
|СБОРНО
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Португалия
|3
|1
|1
|11-2
|10
|2
|Испания
|2
|2
|1
|7-5
|8
|3
|Швейцария
|2
|0
|3
|4-6
|6
|4
|Чехия
|1
|1
|3
|4-11
|4
Испанцам нужна только победа, тогда как Португалию устроит ничья. Напомним, что команда Фернанду Сантуша уже выигрывала Лигу наций в 2019 году. Тогда лузитцы минимально обыграли Нидерланды в финале.