Испания – Швейцария 1:2

Голы: Альба, 55 – Аканжи, 21, Эмболо, 58.

В Лиге наций подошел к концу 5 тур в группах дивизиона А. В субботу свои матчи отыграли Испания и Португалия, борющиеся за выход в "финал четырех", пишет 24 канал.

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Команда Луиса Энрике лидировала в квартете, но неожиданно проиграла дома последним швейцарцам. Героем встречи стал новичок Манчестер Сити Мануэль Аканжи.

Защитник сначала сам забил в первом тайме, а во втором отдал ассист на победный мяч Эмболо. У хозяев единственный мяч на счету Альбы. Это поражение откатило "фурию роха" на второе место в группе.

Видеообзор матча Испания – Швейцария:

Чехия – Португалия 0:4

Голы: Далот, 33, Фернандеш, 45+2, Далот, 52, Жота, 82.

Обойти испанцев смогла Португалия, без проблем разгромившая в гостях Чехию (4:0). Правда, еще при счете 0:0 у гостей возникли проблемы из-за травмы Криштиану Роналду.

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Форвард Манчестер Юнайтед неудачно вступил в верховую дуэль с кипером чехов Томашем Вацликом. Из-за столкновения у CR7 был разбит нос.

Видео столкновения Роналду и Вацлика:

Врачи смогли остановить кровь и наклеить пластырь, а после перерыва и он был снят. Сам Криштиану доиграл матч до конца и отличился ассистом на Диогу Жоту во время оформления четвертого гола.

Видеообзор матча Чехия – Португалия:

Все решит глазная дуэль

За тур в финиш Португалия опережает своих географических соседей на два балла. Уже 27 сентября в Браге команды в очной дуэли определят обладателя путевки в "финал четырех".

Турнирная таблица группы А2 Лиги наций:

МЕСТО СБОРНО В Н П РМ О 1 Португалия 3 1 1 11-2 10 2 Испания 2 2 1 7-5 8 3 Швейцария 2 0 3 4-6 6 4 Чехия 1 1 3 4-11 4

Испанцам нужна только победа, тогда как Португалию устроит ничья. Напомним, что команда Фернанду Сантуша уже выигрывала Лигу наций в 2019 году. Тогда лузитцы минимально обыграли Нидерланды в финале.