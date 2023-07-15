Роналду забрав титул у Мессі: чому португалець потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Зірка світового футболу Кріштіану Роналду продовжує оновлювати всі можливі рекорди не тільки на футбольному полі, але й поза ним. Чергове досягнення CR7 стосується його фантастичних заробітків.

Гравець саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes. Це дозволило зірковому португальцю увійти до Книги рекордів Гіннесса за найвищий річний заробіток спортсмена у 2023 році.

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Скільки заробив Роналду за рік

Експерти підрахували, що за 12 місяців (період до 1 травня 2023 року) Роналду заробив 136 мільйонів доларів. Крішті випередив свого одвічного конкурента Ліонеля Мессі, який був найбільш високооплачуваним спортсменом 2022 року з оцінками в 130 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що левову частку доходу португальця становлять рекламні гонорари. На футбольному полі Роналду за рік заробив 46 мільйонів доларів, а 90 мільйонів поза ним.

Замикають трійку найбільш високооплачуваних спортсменів у 2022-2023 роках колишні одноклубники по ПСЖ: Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Аргентинець посів друге місце зі 130 мільйонами доларів (по 65 мільйонів зароблені на футбольному полі та поза ним). Лідер збірної Франції за рік заробив 120 мільйонів доларів, але більшу частину його доходу становить заробіток на полі (100 мільйонів).

Хто ще потрапив до топ-5 найбагатших спортсменів

Проте не лише футболісти можуть похизуватися високими заробітками. Легендарний Леброн Джеймс зі 119 мільйонами встановив рекорд за найвищим річним заробітком баскетболіста у 2023 році. Замикає п'ятірку боксер Сауль "Канело" Альварес, який у звітному фінансовому році заробив 110 мільйонів доларів.