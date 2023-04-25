Життя нічому не навчило: Роналду посварився з новим тренерським штабом Аль-Насра
Кріштіану Роналду продовжує демонструвати свої вибрики у Саудівській Аравії. Тепер зірковому португальцю не довподоби уже новий тренерський штаб.
Аль-Наср має усі шанси залишитись без титулів у поточному сезоні. Клуб Роналду вилетів з Кубка Саудівської Аравії від Аль-Вехди (0:1), яка йде у зоні вильоту в чемпіонаті, пише 24 Канал.
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Варто спуститися на землю
Аль-Наср після того, як вилетів із Суперкубка країни, тепер поступився й у Кубку Саудівської Аравії. Цікаво, що результат видався сенсаційним, оскільки суперник Роналду Аль-Вехда йде на останніх місцях чемпіонату країни. До того ж, Аль-Наср мав низку моментів, аби змінити хід матчу, проте "лицарі Неджда" не змогли взяти гору над не іменитим суперником.
За того розкладу, Кріштіану знову повернувся до старого – португалець почав наїжджати на тренерський штаб на чолі з Дінко Єличичем, який уже оновився після недавної суперечки Роналду зі звільненним коучем Руді Гарсією. Португальська зірка ідучи з поля до роздягальні, щось вельми роздратовано й емоційного висловлював на адресу тренерів, що звичайно ж, позитивно на результат команди не вплине.
Роналду має нагоду виграти бодай чемпіонат Саудівської Аравії, проте Аль-Наср йде на другому місці, відстаючи від лідера турніру на 3 бали. З таким ставленням португалець висот в Азії доб'ється ще не скоро, а час то спливає.
Кріштіану в Саудівській Аравії
- Кріштіану Роналду перебрався до Аль-Айна після того, як він дав скандальне інтерв'ю щодо його перебування у Манчестер Юнайтед. Англійський колектив розірвав контракт з Кріштіану, проте жоден європейський колектив не бажав співпрацювати з португальцем. Так Роналду і опинився у Саудівській Аравії, аби взяти паузу у своїй кар'єрі.
- Португалець отримує у Аль-Айні близько 200 мільйонів євро на рік.
- Ходять чутки, що Кріштіану може повернутися у Європу за умови, якщо Ньюкасл вийде до Ліги чемпіонів. Тоді Роналду і зіграє на найвищому рівні у стані "сорок".
- За новий колектив Кріштіану провів 13 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 2 асиста.
- Саудівський клуб Аль-Фейха уже встиг висміяти Роналду за його високомірність. Португалець на підвищених тонах говорив у сторону гравців суперника та представників клуба, за що Аль-Фейха і кепкувала з Крішітану.
- Також Роналду могли депортувати з країни. Зірковому португальці не сподобалося відношення фанатів, які вигукували: "Мессі, Мессі", тому він вирішив продемонструвати непристойний жест, взявшись за свої геніталії. За це Кріштіану міг добряче поплатитись.