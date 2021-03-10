Вперше за 15 років: Роналду не забив у плей-оф Ліги чемпіонів

Ювентус обіграв Порту (3:2) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але залишив турнір, поступившись за сумою двох матчів (4:4, результативність на виїзді).

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду перервав свою серію за забитими м'ячами в плей-офф Ліги чемпіонів.

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Португалець не забив у матчах плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2005 року. В останній раз таке трапилося в сезоні 2004/05.

У наступному сезоні 2005/06 Роналду не грав в плей-офф, а в усіх наступний сезонах португалець відзначався у матчах на виліт хоча б один раз.

Ювентус – Порту: хронологія матчу