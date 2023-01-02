Роналду може повернутися в АПЛ та Лігу чемпіонів: цікавий пункт у контракті гравця з Аль-Насром
Джерело:Marca
Кріштіану не знайшов варіант продовження кар'єри у Європі на цей сезон. Втім, вболівальники можуть побачити CR7 в ЛЧ вже восени, якщо туди проб'ється сенсаційна команда з Англії.
Наприкінці 2022 року Кріштіану Роналду визначився із новим клубом. Легендарний португалець виступатиме за Аль-Наср із Саудівської Аравії.
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За чутками у ЗМІ, португалець може заробити до 200 мільйонів доларів на сезон. Очікувалось, що Роналду залишиться в Європі, але жоден клуб-учасник Ліги чемпіонів не запросив Кріштіану.
Втім, все ще залишається можливість, що португалець повернеться у головний турнір Європи наступного літа. У контракті Роналду є опція, що він може перейти у Ньюкасл, якщо клуб проб'ється в Лігу чемпіонів.
Причина такої домовленості полягає у тому, що англійським клубом володіють також сауди, а саме Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Наразі Ньюкасл іде третім в АПЛ, ця позиція гарантуватиме команді місце в Лізі чемпіонів.
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Роналду у сезоні 2022-2023
- Цей сезон Роналду починав у Манчестер Юнайтед, але під час ЧС-2022 розірвав з клубом контракт за обопільною згодою.
- Все через інтерв'ю, у якому Кріштіану розкритикував "червоних дияволів" та тренера Еріка тен Хага.
- У першій частині сезон Роналду провів 16 поєдинків, у яких забив три голи та віддав два асисти.
- На ЧС-2022 він забив 1 гол у п'яти матчах.
- Його Португалія зупинилась у чвертьфіналі, програвши Марокко (0:1).