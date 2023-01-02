Роналду може повернутися в АПЛ та Лігу чемпіонів: цікавий пункт у контракті гравця з Аль-Насром

Кріштіану не знайшов варіант продовження кар'єри у Європі на цей сезон. Втім, вболівальники можуть побачити CR7 в ЛЧ вже восени, якщо туди проб'ється сенсаційна команда з Англії.

Наприкінці 2022 року Кріштіану Роналду визначився із новим клубом. Легендарний португалець виступатиме за Аль-Наср із Саудівської Аравії.

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За чутками у ЗМІ, португалець може заробити до 200 мільйонів доларів на сезон. Очікувалось, що Роналду залишиться в Європі, але жоден клуб-учасник Ліги чемпіонів не запросив Кріштіану.

Втім, все ще залишається можливість, що португалець повернеться у головний турнір Європи наступного літа. У контракті Роналду є опція, що він може перейти у Ньюкасл, якщо клуб проб'ється в Лігу чемпіонів.

Причина такої домовленості полягає у тому, що англійським клубом володіють також сауди, а саме Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Наразі Ньюкасл іде третім в АПЛ, ця позиція гарантуватиме команді місце в Лізі чемпіонів.

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