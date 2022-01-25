"Кришталевий" футболіст: Фаті відмовився від операції, Барселона хоче переконати гравця

Ансу Фаті знову поповнив лазарет Барселони. Футболіст більше не хоче лягати на операційний стіл, щоб не проходити тривале відновлення.

Більше лікується, ніж грає

19-річний лівий вінгер отримав травму в 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка Більбао. Ансу Фаті має два варіанти, як відновитись від пошкодження – операція або консервативне лікування.

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Футболіст Барселона вирішив не лягати під хірургічний ніж. Саме так він зможе зменшити час свого відновлення до двох місяців. Однак таке рішення не надто розділяються лікарі каталонців та головний тренер Хаві.

Якщо каталонському клубу вдасться переконати Фаті полетіти у Фінляндію та зробити операцію. У такому випадку його відновлення триватиме від 4-х до 6-ти місяців.

Як Фаті знову травмувався

Ансу Фаті розпочав кубковий матч із лави запасних, з'явившись на полі на 61-й хвилині. Але навіть не зміг дограти матч до його закінчення. На 96-й хвилині талановитий нападник покинув поле через рецидив травми.

Пошкодження гравець отримав навіть не у моменті боротьби. Проблеми зі здоров'ям виникли в Ансу під час прискорення.

Нагадаємо, що у цьому матчі Барселона за підсумками двох таймів та овертаймів програла Атлетіку Більбао 3:2.