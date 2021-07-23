Розділ Olympics Cheer Zone, де раніше й була скандальна карта, зовсім зник з офіційного сайту Олімпіади. Замість нього відвідувачам пропонують переглянути різні відео зі спортсменами-учасниками.
Важливо На офіційному сайті Олімпіади Крим відділений кордоном від України: фото
Раніше у вікні Olympics Cheer Zone могли знайомитися й спілкуватися за допомогою відеозв'язку уболівальники з усього світу. Зараз же цю функцію прибрали.
Скандальна карта, що розділяла Крим та решту України / скриншот з сайту Олімпіади-2020
Тепер на місці мапи можна переглянути відео / скриншот з сайту Олімпіади-2020
Коротко про скандал з мапою
- Скандальну мапу розмістили просто на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Вона не визначала приналежність Криму до будь-якої держави, але чітко відмежовувала його від України.
- На такий стан справ вже відреагувало Міністерство закордонних справ України. Відомство доручило послам у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.