Кричав та нервувався: спортивний директор Лідса страшенно розлютився під час матчу – відео

Лідс Юнайтед та Брентфорд зіграли внічию у рамках поєдинку 15-го туру чемпіонату Англії. Матч закінчився з рахунком 2:2.

Несамовита лють

Неабияку увагу журналістів прикув до себе спортивний директор "павичів" Віктор Орта. Чоловік не контролював своїх емоцій під час гри.

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Під час матчу його довелося стримувати "цілому натовпу". Чоловік з незрозумілих причин кричав, нервувався, а також показував комусь жестами замовкнути.

ЗМІ зазначають, що Орта невдоволений реакцією одного із вболівальників Лідс Юнайтед

Відео комічного моменту