Ще у червні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет випер зі свого складу Міжнародну асоціацію боксу (IBA), якою керує росіянин Умар Кремльов. Очільник IBA вкотре наїхав на президента МОК Томаса Баха.

Нагадаємо, що виключення IBA з МОК сталось через те, що Міжнародна асоціація боксу не ввела санкції на виступи російських та білоруських представників на міжнародній арені. Навіть після 24 лютого 2022 року боксери цих ворожих країн спокійно собі виступали на змаганнях під своїми національними прапорами.

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І не дивно, адже IBA очолює росіянин, кому було б невигідно вводити санкції проти своїх же земляків. Умар Кремльов відкрито показує свою любов до російського президента Владіміра Путіна та сумує за періодом СРСР.

Російський очільник IBA вкотре розкритикував роботу команди Міжнародного олімпійського комітету та самого президента організації Томаса Баха.

Кремльов зауважив, що бокс досі входить в олімпійську програму, а виключення IBA зі складу МОК показує боягузливість Комітету, який боїться потенційно хороших результатів від Міжнародної асоціації боксу.

На тлі такої конфліктної ситуації Кремльов назвав Баха "повією", яка замість того, аби займатись захистом спортсменів лізе у політику.

Переконаний, що ми знову отримаємо визнання від МОК. Впевнений в цьому. Вони мають розуміти, що для нас Олімпійські ігри теж важливі. У нас немає жодних проблем, жодного конфлікту з олімпійським рухом. У нас є проблеми з деякими офіційними особами МОК, якими є президент Томас Бах і його команда. Бо вони як повії у спорті, які лізуть у політику, а не відстоюють інтереси спортсменів,

– заявив прихильник Путіна.

Президент IBA навів у приклад хорошого очільника МОК президента сьомого скликання Хуана Антоніо Смаранча, який зробив собі блискучу кар'єру (1980-2001). А до цього протягом чотирьох років (1974-1978) був віцепрезидентом Комітету.

За словами Кремльова, за президентства Баха МОК став корупційною організацією.

Росіянин розповів, що декілька разів намагався домовитись про зустріч із представниками МОК, але щоразу йому говорили про якість фінансові проблеми IBA. Сам провокаційний президент IBA запевнив, що не знає ні про які проблеми своєї асоціації, у якої забрали можливість допомогти національним федераціям та спортсменам.

Натомість фанат СРСР та Путіна відповів тією ж монетою, заявивши про можливі фінансові проблеми у МОК, які не дають змоги підтримати спортсменів та федерації, які беруть участь на Олімпіаді.

Цікаво, що не такий Бах поганий для Росії, як про нього говорить Кремльов. Президент МОК відтягує до останнього рішення Комітету щодо російських та білоруських спортсменів та їх участі на Олімпіаді у Парижі. Наразі лише точно відомо, що атлети країн-агресорів не будуть виступати на Іграх-2024 під своїми прапорами. Але це поки що ще не збирає у них можливість поїхати у столицю Франції.