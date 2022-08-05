Український суддя може попрацювати на спекотному реванші Усик – Джошуа

Вже у серпні 2022 року Олександр Усик вдруге вийде у ринг проти Ентоні Джошуа. У реванші може попрацювати Віктор Фесечко.

Красюк: Його кандидатуру рекомендували організації

Промоутер Олександр Красюк розповів, що український суддя Віктор Фесечко може знову попрацювати на поєдинку Олександра Усика. Цей рефері вже працював у першому бою Усика проти Ентоні Джошуа.

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Наразі українська команда подала його кандидатуру на розгляд організації.

«Минулого разу був український боковий суддя Віктор Фесечко. Можливо, і знову буде. Його кандидатуру рекомендували організації. Зараз ми займаємось цим питанням,

– сказав промоутер Усика.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Усик святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів.

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