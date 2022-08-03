Промоутер Усика розповів, хто готує боксера до реваншу з Джошуа

Олександр Усик продовжує готуватись до реваншу проти Ентоні Джошуа. Промоутер українського боксера розповів, хто готує Усика до другої зустрічі із ображеним британським суперником.

Красюк: Завжди був і залишається наставником Усика

Олександр Красюк запевнив, що Олександр Усик продовжує свій переможний шлях під керівництвом Анатолія Ломаченка. Батько Василя Ломаченка готує українця до реваншу, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

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Анатолій Ломаченко завжди був і залишається наставником Усика. Все, що відбувається у тренувальному таборі, все відбувається за згодою та під контролем Анатолія Миколайовича,

– сказав промоутер чемпіона світу.

Джошуа прагне взяти реванш