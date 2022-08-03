Промоутер Усика розповів, хто готує боксера до реваншу з Джошуа
3 серпня 2022 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Luckypunch.net
Олександр Усик продовжує готуватись до реваншу проти Ентоні Джошуа. Промоутер українського боксера розповів, хто готує Усика до другої зустрічі із ображеним британським суперником.
Красюк: Завжди був і залишається наставником Усика
Олександр Красюк запевнив, що Олександр Усик продовжує свій переможний шлях під керівництвом Анатолія Ломаченка. Батько Василя Ломаченка готує українця до реваншу, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.
Варто дізнатись Подарунок для українців: Усик викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа
Анатолій Ломаченко завжди був і залишається наставником Усика. Все, що відбувається у тренувальному таборі, все відбувається за згодою та під контролем Анатолія Миколайовича,
– сказав промоутер чемпіона світу.
Джошуа прагне взяти реванш
- У другому поєдинку Ентоні спробує повернути свої чемпіонські титули, які у нього відібрав Усик ще після першого бою. На кону стоятимуть пояси IBF, WBA, WBO і IBO.
- Певний час Олександр пробув без тренувального процесу. Все через війну в Україні та службу у територіальній обороні Київської області.
- Але згодом боксер таки виїхав із рідної країни заради підготовки до двобою. Усик розповів, що саме наші військові вмовили його погодитись провести реванш проти Джошуа.
- Після зустрічі Усик повернеться в Україну.
- У другому поєдинку в Джошуа не буде переваги рідних трибун, адже бій відбудеться у Саудівській Аравії, а не у Великій Британії.
- Колишній чемпіон світу з України В'ячеслав Сенченко впевнений у перемозі Усика. Він прогнозує дострокову звитягу.