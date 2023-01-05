Ймовірно, Ломаченком маніпулюють, – промоутер Усика про скандал боксера з УПЦ МП
Василь Ломаченко потрапив у новий скандал через публікацію проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна. На дописи боксера відреагував генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.
Промоутер Олександра Усика ексклюзивно для 24 Каналу прокоментував ситуацію з Ломаченком. Красюк зазначив, що він не може сказати нічого більше, аніж те, що написали боксеру підписники в інстаграмі.
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Красюк відповів, чи Ломаченко прихильник Росії
Промоутер наголосив, що особисто не спілкується з Ломаченком, але підкреслив, що останні публікації Василя мають одне й те саме спрямування.
Я не можу ніяк це прокоментувати більше за те, як це коментується у відкритому середовищі. Тобто йдеться про те, що я не спілкуюся з Ломаченком персонально, я не знаю його справжню точку зору. Але, якщо ми подивимося його останні публікації в інстаграмі, то бачимо одне й те саме спрямування,
– сказав Красюк.
Гендиректор K2 Promotions додав, що відповідними дописам відбувається маніпуляція свідомістю.
"Звичайно, що це все закрито за такою ширмою релігії, віри в Бога, православ'я тощо. Але це все не більше ніж сентименталізм. У всіх конфесіях користуються сентименталізмом і недалекоглядністю своїх парафіян і таким чином маніпулюють їхньою свідомістю. Це не моя вигадка, а те, що відомо всьому освіченому світу", – сказав Красюк.
І, ймовірно, Ломаченко став одним з тих, чиєю свідомістю маніпулюють. Але з мого боку це не більше, ніж припущення. Навряд чи він великий прихильник ворога, навряд чи він прихильник Росії, навряд чи він противник України. Я впевнений, що це не так,
– заявив промоутер.
"Що стосується таких справ, де немає авторитетів, які могли б достеменно відзвітувати, що відбувається, тому що є таємниця сповіді між парафіянами й священником, яку ідеологію сповідує священник, – складно сказати", – додав він.
Красюк наголосив, що "демагогія про мир, що люди не повинні вбивати одне одного – це все не більше, ніж слова". Він додав, що, якщо вчинки суперечать словам, "то гріш ціна тим словам".
Важливо завжди розділяти, що церква, релігія та віра – це три речі, які дуже часто не торкаються одна до одної. Ми розуміємо, що таке віра. Церква – це організація, а релігія – це ціла організована система знань і впливів для того, щоб отримувати якусь певну аудиторію в межах спільних інтересів чи ідеології. Тому не треба плутати віру з усім іншим. Якщо людина плутає, то стає жертвою маніпуляцій і таким чином не може відрізнити правду від неправди,
– резюмував промоутер Усика.
Який контекст скандалу з Ломаченком
- Ломаченко 31 грудня опублікував в інстаграмі два відео з митрополитом Лонгіним. У проповіді Лонгін звинувачує Україну, мовляв, та "почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу".
- Допис боксера з'явився на тлі обшуків СБУ в церквах УПЦ МП по всій Україні. Крім того, УПЦ МП позбавили доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви.
- Через допис з Лонгіним 34-річний Ломаченко опинився під критикою. Зокрема, чимало українців закликають СБУ перевірити боксера.
- Скандал прокоментували багато відомих блогерів, спортсменів і бійців ЗСУ. Наприклад, Анатолій Анатоліч і Даніель Салем, активіст Сергій Стерненко, спортсмени Сергій Стаховський і Володимир Гераскевич.
- Захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич написав, що Ломаченка можна обміняти на українських полонених. Валерій Маркус у телеграмі написав, що Ломаченко "нещасний долб**об".
- 3 січня Ломаченко був включений до Реєстру держзрадників, що ведеться Рухом ЧЕСНО.