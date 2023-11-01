Кличко виграв би у Ф'юрі 9 боїв з 10: Красюк пригадав епічну поразку "Доктора Сталевий Молот"

Вісім років тому легендарний український боксер Володимир Кличко поступився Тайсону Ф'юрі, втративши усі пояси. Промоутер Олександр Красюк порівняв той знаменитий поєдинок з боєм британця в Ер-Ріяді.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі за допомогою суддів переміг бійця ММА Френсіса Нганну, побувавши в нокдауні після удару дебютанта боксерського рингу. Такий невпевнений поєдинок "Циганського короля" змусив експертів засумніватися в його амбіціях стати абсолютним чемпіоном хевівейту.

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Пояснення невиразного бою Ф'юрі

На думку промоутера Олександра Красюка, "Жадібне пузо" просто недооцінив суперника. Щось подібне відбулося в знаменитому поєдинку Кличко – Ф'юрі, який відбувся у 2015 році.

"Усі знають Тайсона з часів бою з Кличком. Володимир програв Ф’юрі, бо мав поганий вечір. Він би виграв у нього 9 разів з 10. Того вечора збіглися певні чинники, і це призвело до його поразки. Ймовірно, у Тайсона було так само в бою з Нганну.

З іншого боку, Тайсон не поставився до Нганну належним чином. Він був трохи зарозумілим з ним. Ф’юрі не розглядав його серйозно, тому дивився йому за спину. Він підписав контракт на бій з Усиком, їхній поєдинок був анонсований, тому Тайсон недооцінював суперника", – резюмував Красюк.

Нагадаємо, що у 2015 році явним фаворитом бою проти Тайсона Ф'юрі був Володимир Кличко. Проте за підсумком 12-раундового поєдинку судді віддали перемогу британцю. Усі спроби команди "Доктора Сталевий Молот" організувати реванш завершилися нічим. Проте шанс помститися за поразку легендарного українця отримав Олександр Усик, який підписав контракт на бій з Ф'юрі.