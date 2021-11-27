Красюк назвав причини зриву бою Берінчика з Кемпбеллом
Джерело:24 канал
Промоутер Олександр Красюк розповів сайту 24 каналу про зірваний бій Дениса Берінчика проти британця Люка Кемпбелла. Непереможний Денис міг виступити 25-го вересня перед чемпіонським поєдинком Олександра Усика з Ентоні Джошуа.
Красюк: Берінчик отримає свій шанс засяяти
Поєдинок Берінчик – Кемпбелл міг відбутися на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні. Непереможний українець мав з'явитися у ринзі перед головною подією шоу – боєм Усика з Джошуа.
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Промоутер Берінчика розповів, що зустріч Берінчика та Люка Кемпбелла не відбулася з двох причин.
- По-перше, Люк Кемпбелл влітку оголосив про завершення кар'єри боксера.
- По-друге, в Берінчика не було можливості ефектно з'явитися у ринзі.
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По-перше, Кемпбелл пішов з боксу. По-друге, Берінчик просто так битися в андеркарді 8 раундів… Не було можливості ставити титульний бій. Чим епатажний Берінчик? Не лише своїм боксом, але й виходами в ринг. Який може бути вихід Берінчика, якщо у нас головна подія Усик – Джошуа. Просто питання часу. Берінчик отримає свій шанс засяяти,
– сказав Олександр Красюк.
Наступний бій Берінчика
Денис Берінчик офіційно проведе наступний бій 18-го грудня. Володар титулу WBO International зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим.
Зауважимо, що суперником українця міг стати аргентинець Густаво Лемос. Та, як розповів Красюк, сторона Лемоса вибрала іншого суперника.Повне інтерв'ю Олександра Красюка читайте тут у межах нового проєкту "Інтерв'ю 24".